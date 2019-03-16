На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 15 марта 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, лишь на западе, юге и юго-востоке республики - погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере – с низовой метелью, на юго-западе – с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем временами 30 метров в секунду и более, местами метель, гололед.

В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более, местами туман, метель, гололед.

В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, местами туман, метель, гололед.

В Карагандинской, Павлодарской областях днем местами ожидается гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области местами туман.

В Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидается туман, утром и днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, сохраняется усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, ночью в Актюбинской области – гололед.

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