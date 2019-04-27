На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются дожди

Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 26 апреля 2019 года пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.

"По-прежнему на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, в центре республики - сильные, лишь на юго-западе - погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, гроза, возможен град, на севере - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами пыльная буря.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами 25 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях - низовая метель.

Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской областях утром и днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Жамбылской области местами ожидается туман.

Ночью и утром в Алматинской области местами ожидается туман. Днем в Актюбинской области местами ветер 16 метров в секунду.

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