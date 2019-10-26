На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки

Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 25 октября 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки, в южной части республики под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере – гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Актюбинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидаются туман, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской, Карагандинской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду; в Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью Павлодарской, днем Северо-Казахстанской областях местами гололед. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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