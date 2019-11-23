На большей части территории Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 22 ноября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Большая часть республики будет находится под влиянием отрога антициклона, где ожидается преимущественно без осадков, морозная погода, лишь через северные, южные и юго-восточные районы будут проходить атмосферные фронтальные разделы, где сохраняется местами снег, метель, туман, гололед, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, днем гололед.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях, ночью в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства