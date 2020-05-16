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На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются дожди

15.05.2020, 08:38 11098
Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 15 мая ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. По республике пройдет дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, усиление ветра, туман, возможен град, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
В Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра местами до 15-22 метров в секунду, шквал, возможен град. 
 
Ночью в Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Карагандинской, днем в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются шквал, туман, на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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