На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются дожди

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 15 мая ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. По республике пройдет дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, усиление ветра, туман, возможен град, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра местами до 15-22 метров в секунду, шквал, возможен град.

Ночью в Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Карагандинской, днем в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются шквал, туман, на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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