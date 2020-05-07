На большей части территории Казахстана в среду ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 6 мая ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. На западе, юге и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юге - сильный дождь, на востоке ночью - осадки. Местами ожидаются гроза, усиление ветра, на юге - шквал, пыльная буря, возможен град, на севере ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидается местами гроза, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами гроза, град, усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23 метров в секунду.

В Туркестанской области местами гроза, шквал, град, ветер 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами гроза.

В Мангистауской области местами гроза, днем местами пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами гроза.

В Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами туман.

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