На большей части территории Казахстана в среду ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 9 сентября 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе и востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, ночью на востоке в горных районах дождь с переходом в снег. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе днем шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Туркестанской, Атырауской областях, утром и днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Карагандинской областях, ночью и утром в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса, в Жамбылской, Костанайской областях ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

В Атырауской области, на большей части Кызылординской, Западно-Казахстанской областей, местами в Карагандинской, Туркестанской, Актюбинской областях, на западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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