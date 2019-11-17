На большей части территории Казахстана в субботу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 16 ноября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе, севере, востоке и в горах юго-восточной части республики местами пройдет снег. Местами ожидаются усиление ветра, гололед, туман и низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области порывы 23 метра в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами низовая метель, днем местами гололед, усиление ветра на большей части до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Павлодарской, Костанайской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами – гололед, низовая метель.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами туман.

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