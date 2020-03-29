На большей части территории Казахстана в субботу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 28 марта 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, в восточной половине РК с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на востоке местами ожидается гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, областях местами ожидается туман, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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