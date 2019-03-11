На большей части территории Казахстана в воскресенье сохраняется неустойчивый характер погоды

Астана. 10 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 10 марта 2019 года сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на юге и юго-востоке - преимущественно дождь. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и северо-западе с метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем - 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области местами туман, гололед, днем метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.

Днем в Атырауской области усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Туркестанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман.

Кроме того, в ряде регионов было объявлено штормовое предупреждение. В частности, 10-13 марта в связи с прогнозами положительных дневных и ночных температур воздуха, а также выпадения осадков (преимущественно дождь) в Западно-Казахстанской области ожидается интенсивное таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

10-13 марта в связи с прогнозом положительных температур воздуха в Восточно-Казахстанской области ожидается интенсивное таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

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