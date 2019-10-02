На большей части территории Казахстана во вторник ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 1 октября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На юге и юго-востоке территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь с грозой, на остальной территории погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, ночью и утром в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, днем в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, в северной половине Жамбылской, на юго-западе Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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