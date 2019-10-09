На большей части территории Казахстана во вторник ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 8 октября с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, юго-востоке и в горных районах юга с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, на юге и юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, ночью в Атырауской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, днем, местами в Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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