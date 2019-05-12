На большей территории Казахстана сегодня ожидается погода без осадков, осадки возможны лишь на западе и северо-западе

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Большая часть Казахстана сегодня находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе, севере республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, местами сохраняются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на западе, северо-западе, севере возможен град.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, днем Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской с пыльной бурей.

В Костанайской области ночью и утром местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара.

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