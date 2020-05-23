На брифинге в Алматы рассказали о разрешенных для купания местах

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - На онлайн-брифинге в Алматы рассказали о разрешенных для купания местах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил начальник управления гражданской обороны департамента по ЧС Турысбек Сартаев, через территорию города Алматы протекают 28 малых рек, кроме того, в черте города располагаются 26 водоемов, из которых 4 места разрешены для купания.





Прежде чем мы озвучим вам разрешенные места для купания, необходимо отметить, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 мая 2020 года №36, режим карантина продолжается. В связи с высоким риском контакта с потенциальными источниками заболевания посещать места массового отдыха на воде не допускается", - отметил он.





В разрешенные места для купания входят:

1. западная часть озера Сайран в южном направлении от улицы Толе би, 300 метров до пирса;

2. восточная часть озера Сайран, 200 метров в южном направлении от улицы Толе би;

3. зона отдыха "Гульдер" вдоль БАКа имени Д. Кунаева;

4. пляжная зона "Роща Баума" вдоль БАКа имени Д. Кунаева.

Остальные водоёмы и горные реки (к примеру, Есентай, Малая и Большая Алматинки), расположенные на территории города, запрещены для купания и считаются небезопасными.

В этой связи с завтрашнего дня сотрудниками ДЧС и УМПС ДП города Алматы будут проводиться совместные рейды в местах отдыха, прилегающих к водоемам, а также военнослужащими Национальной гвардии РК будут проводиться ежедневные патрулирования мест отдыха на воде.

За май месяц текущего года департаментом совместно с Республиканским оперативно-спасательным отрядом осуществлено более 60 патрулирований, в ходе которых роздано более 1 тыс. памяток на тематику: "Соблюдение мер безопасности на воде".

Аналогичная работа по недопущению гибели людей на воде проводилась в период купального сезона 2019 года, где было проведено 287 рейдов, в ходе которых проведена разъяснительная работа среди отдыхающих с раздачей более 7 тыс. памяток, сотрудниками УМПС ДП города Алматы к административной ответственности в виде предупреждения привлечен 21 человек за купание в неотведенных местах.

Однако в 2019 году на водоемах города Алматы погибли 8 человек (3 несчастных случая, 1 суицид, 1 криминального характера, 1 случай при купании в неотведенном месте, 1 случай оставление ребенка без присмотра взрослых вблизи водоема, 1 случай купания в нетрезвом состоянии).

Вместе с тем спасателями было спасено 65 человек, терпящих бедствие на воде, из которых 36 - дети.

Также хотелось бы обратиться к родителям, с просьбой рассказывать детям о правилах безопасного поведения на воде, купании в установленных местах, разъяснять основные приемы и методы спасения на воде. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте ДЧС и его аккаунтах - Инстаграм, Фейсбук и Вконтакте. Благодаря профилактической работе, у детей формируются навыки культуры поведения на воде", - отметили на брифинге.

Департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил, что за купание в неотведенных для этого местах предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Уважаемые граждане! Соблюдайте следующие правила:

- не оставляйте детей без присмотра у воды, а также соблюдайте следующие правила безопасности на воде:

- купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

- во время купания не теряйте друг друга из виду;

- не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения;

- не подплывайте к близко идущим катерам, лодкам;

- не прыгайте в воду с лодок, мостов и причалов;

- не купайтесь слишком долго, возможно переохлаждение и усталость;

- не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии.

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