На дорогах Алматы увеличат количество камер

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Камер на дорогах Алматы станет больше, сообщили в департаменте полиции города, передает Kazakhstan Today.

В ближайшее время количество постов Автоматизированной информационной системы "Безопасность дорожного движения" планируется увеличить до 142.

Как сообщили в полиции, автоматизированная информационная система "Безопасность дорожного движения" на сегодняшний день включает в себя 108 постов. Данный проект направлен на повышение водительской дисциплины и является приоритетным фактором в создании безопасных условий на дорогах города.

В результате принятых мер количество ДТП с пострадавшими снижено на 8,5%, а количество получивших травмы при дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось почти на 10%.

"По данным управления административной полиции города Алматы, посредством АИС "БДД" с начала текущего года за нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечено свыше 255 тыс. водителей. И еще 1073 автолюбителя задержаны за рулем в состоянии опьянения. Лишен судом права управления ТС - 1891 правонарушитель. Применен административный арест в отношении 31 водителя", - проинформировали в ведомстве.

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