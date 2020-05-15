На дорогах Карагандинской области работают комплексы "Ekin PATROL"

Караганда. 14 мая. Kazakhstan Today - На территории Карагандинской области осуществляют патрулирование пять передвижных комплексов "Ekin PATROL", которые установлены внутри сигнального громкоговорящего устройства на базе спецмашин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщают в ДП Карагандинской области, в настоящее время передвижные комплексы выявляют нарушения скоростного режима при патрулировании, а также при их стоянке. При этом фиксация нарушений осуществляется в автоматическом режиме без участия сотрудников полиции. То есть отсутствует контакт сотрудника полиции с правонарушителем, тем самым исключен коррупционный риск.

Выявленные нарушения в автоматическом режиме интегрируются на сервер Генеральной прокуратуры, где обработанные материалы направляются в "Казпочту" для доставления почтальонами до адресата.

В настоящее время данные автопатрули работают в городах Караганде, Жезказгане, Балхаше и на автодорогах республиканского значения. Внедрение и использование вышеуказанных комплексов направлено на снижение уровня аварийности и воспитания культуры вождения участников дорожного движения.

На сегодняшний день комплексами "Ekin PATROL" выявлено 4969 нарушений, вынесено штрафов на сумму более 44 млн тенге, из них взыскано 2797 на сумму более 24 млн тенге.

За данные нарушения граждане имеют право оплатить 50% от общей суммы штрафа в течение 7 суток с момента получения предписания. Иначе придется платить штраф в полном объеме. В случае неоплаты штрафа в течение 30 суток, предписания направляются на принудительное взыскание судебным исполнителям либо по месту работы должника. Если штраф будет взыскан частными судебными исполнителями, то за их работу придется платить 25% от суммы штрафа", - напомнили в полиции.

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