На дорогах Тараза установили проекционные пешеходные переходы
08.11.2021, 14:00 137917
Фото: из открытых источников
ТАРАЗ. 8 НОЯБРЯ - На дорогах Тараза обустроили 6 проекционных пешеходных переходов. Проекционные зебры увеличивают видимость пешеходного перехода в несколько раз, что особенно актуально в темное время суток, а также при плохих погодных условиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, пешеходные переходы подсвечиваются с помощью специально установленных проекторов, поэтому они называются "проекционными пешеходными переходами".
Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами, которые проецируют на дорогу изображение бело-желтой разметки. Пешеходы окрашиваются желто-белыми полосами и становятся заметнее. Проекционная разметка дополняет традиционную. Отличительной особенностью световой разметки является ее различимость при неблагоприятных дорожных условиях, характеризующихся наличием снежного наката и загрязнений на проезжей части", - отметил начальник УАП ДП Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.
При любой погоде, в том числе в снег и дождь, водители и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной разметки с расстояния более 150 метров, тем самым снизив риск столкновения автомобиля с пешеходом.
В МВД рассказали, почему в Казахстане проверяют авто с российскими номерами
08.11.2021, 16:48 107596
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев прокомментировал ситуацию с проверкой автомобилей с российскими номерами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как выяснилось, около 80 тыс. машин с российскими номерами продали, перегнали в Казахстан и сняли с учета в Российской Федерации, однако в Казахстане их еще не зарегистрировали, сообщил министр.
Глава МВД пояснил, что проверки были инициированы в связи с тем, что казахстанцы, приобретая автотранспортные средства по договору купли-продажи за пределами республики, в течение 10 суток обязаны зарегистрировать их в Казахстане, чего многие казахстанцы не сделали.
Ситуация возникла из-за того, что около 210 тыс. машин с российским учетом находится на территории Казахстана. 150 тыс. - на законных основаниях, они ездят по доверенности, 600 единиц по спискам, переданным криминальной полицией МВД России, находятся в угоне. Около 200 машин мы уже установили, где они находятся. Кроме этого, около 80 тыс. машин сняты с учета в Российской Федерации, но не поставлены на учет в Казахстане", - пояснил Тургумбаев.
Он также подчеркнул, что владельцы ни одной из 80 тыс. машин не проходили техосмотр на территории Казахстана.
Как отметил глава МВД, автовладельцам необходимо обратиться в ЦОН и на свое имя оформить автомашину. "Но дело в том, что многие не хотят на себя оформлять и ставить на учет", - пояснил он.
Как сообщил заместитель председателя КАП МВД РК Серик Тусупов, с августа МВД совместно с Комитетом государственных доходов и КНБ начали проверять весь транспорт, въезжающий из сопредельных государств на территорию Казахстана.
Было установлено очень много фактов, что к нам ввозился криминальный транспорт, транспорт, который снят с учета. В частности, мы проверяли автомобили из Российской Федерации. Совместно с КНБ мы выявили порядка 10 фактов, когда к нам ввозился автотранспорт по поддельным документам. Было установлено порядка 150 фактов ввоза автомашин, которые числились в Российской Федерации снятыми с учета", - сказал он.
По словам Тусупова, в этой связи МВД РК проведен запрос в страховые компании по всем транспортным средствам, которые эксплуатируются на территории Республики Казахстан с иностранной регистрацией.
Данные сведения были отправлены в МВД Российской Федерации для проведения встречной проверки. Стало понятно, что 88 тыс. автомашин с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на учете в МВД Российской Федерации. То есть они либо не зарегистрированы в установленном порядке, либо были проданы гражданам Казахстана, после чего их владельцы - граждане России - сняли с учета по месту регистрации. Согласно закону РК "О дорожном движении", к участию в дорожном движении допускаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке", - пояснил он.
Кроме того, по его словам, ожидается интеграция баз данных, что позволит в онлайн-режиме получать актуальную информацию о регистрации транспортных средств.
В то же время в Нур-Султане перед спецЦОНом собрались водители автомобилей с российской регистрацией. Они просят, чтобы их автомобили поставили на учет в Казахстане по приемлемым тарифам. По словам водителей, включая налоги, техосмотр, страховку, государственную таможню, часто сумма выходит больше стоимости самой машины.
Как ранее сообщалось в СМИ, в Западно-Казахстанской области также началась проверка автомобилей с российскими номерами, автомашины без казахстанской регистрации водворяют на специальные стоянки.
Также, как пишет "Наша газета", в Костанае владельцы автомобилей, которые стоят или стояли на учете в России, вчера, 7 ноября, в 15.00 пришли к зданию акимата Костаная в связи с тем, что полиция начала отравлять на штрафстоянку автомобили, снятые с учета в России, что и вызвало возмущение собравшихся.
По словам начальника местной полицейской службы Курмета Мажикенова, все изъятые машины могут быть возвращены владельцам, если те предоставят договор купли-продажи. Правда, придется выплатить государству штраф. Но вновь сесть за руль казахстанец все равно не сможет - до того момента, пока не поставит машину на учете в Казахстане или в России.
В Нур-Султане продлили прием заявок на арендное жилье для работающей молодежи
08.11.2021, 15:29 122095
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Нур-Султане продолжается прием заявок на участие в программе "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи". Сроки подачи документов продлили еще на два дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с большим числом желающих документы будут приниматься не до 11 ноября, как было заявлено ранее, а до 13 ноября включительно", - сообщает сайт столичного акимата.
На сегодня заявки на участие в жилищной программе подали около 2340 человек.
Напомним, прием заявок на участие в программе "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи" стартовал 4 ноября 2021 года в электронном формате на портале qatysu.zhilfond.kz.
Арендное жилье предоставляется сроком на 5 лет без права выкупа и продления. Ежемесячная арендная плата составляет 5000 - 15 000 тенге.
В Казахстане планируют построить 20 колоний с промзонами
08.11.2021, 11:50 89317
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Казахстане в рамках государственно-частного партнерства построят 20 колоний с промышленными зонами. Об этом в ходе правчаса в мажилисе парламента сообщил министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Тургумбаева, вместимость каждой колонии будет до 1,5 тыс. осужденных.
В каждой из этих колоний будут предусмотрены специальные промышленные зоны - это практически 50% территории данных учреждений", - сказал министр.
Он уточнил, что на первоначальном этапе, с 2021 по 2024 годы, запланировано строительство трех новых современных учреждений в Алматинской, Актюбинской и Туркестанской областях. С 2024 по 2029 годы будут построены остальные 17 учреждений, пишет "Казправда".
Глава МВД также напомнил, что по поручению главы государства заработная плата сотрудников органов с 2019 года поэтапно повышается.
Мы хотели сказать, что именно заработная плата сотрудников очень низкая. До 2023 года мы будем ее повышать с 50% до 90%. В этой связи зарплата сержанта возрастет с 81 до 101 тысячи, лейтенанта - со 130 до 174 тысяч тенге", - добавил он.