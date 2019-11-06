На форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске обсудят возможности кооперации в сфере промышленности и технологий

Омск. 5 ноября. Kazakhstan Today - Участники XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана обсудят возможности кооперации в сфере промышленности и технологий. Мероприятие состоится в Омске 6-7 ноября 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Организаторами Форума выступают Минэкономразвития России и Фонд "Росконгресс".

Развитие реального сектора экономики - неоспоримый приоритет для любого крупного государства. Россия и Казахстан - страны с хорошо развитым промышленным производством, и в развитии этого направления видят большие перспективы. А в современном мире невозможно представить развитие промышленности без внедрения современных технологий. Как могут помочь друг другу Россия и Казахстан на этом пути, какую выгоду несет сотрудничество двух стран - эти вопросы обсудят участники панельной сессии "Перспективы кооперационных связей в сфере промышленности и технологий", которая пройдет 6 ноября в рамках XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана", - сообщил Росконгресс.

Подготовку дискуссии с российской стороны курирует департамент стран Европы, Северной Америки, СНГ и многостороннего экономического сотрудничества Минпромторга России. Модератор сессии - директор департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождев.

На заседание приглашены крупные компании из России и Казахстана: ГК "Основа", НПО "МИР", АО "РТИ", ГК "Новомет", "Русская медная компания", АО "Алтыналмас", АО "Казцинк", РГП "НЦ КПМС", АО "КЦИЭ" и Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В контексте четвертой промышленной революции, ставшей несомненным трендом в развитии экономик многих развитых стран, именно эффективная цифровая трансформация промышленности становится ключевым драйвером роста и существенным фактором международной конкурентоспособности не только на уровне отдельных компаний, но и в масштабе национальных экономик. Исторически сотрудничество России и Казахстана играет стратегически важную роль для обоих государств, и объединение потенциала наших стран в развитии цифровой экономики обеспечит необходимый синергетический эффект и позволит усилить конкурентные позиции на глобальных рынках. Рассматриваем Казахстан как партнера по цифровой трансформации промышленности, открыты к сотрудничеству и готовы к совместным взаимовыгодным проектам. И, конечно, при разработке совместных проектов необходимо учитывать специфику другого государства", - считает Владимир Дождев.

Организаторы отмечают, что внедрение современных технологий необходимо во всех областях производственной сферы. Без них невозможны ни оптимизация работы, ни выпуск продукции на уровне мировых стандартов, ни обеспечение информационной безопасности. Одной из тем обсуждения станет применение технологии блокчейн в государственном секторе. Участники обсудят, каковы перспективы использования блойчейна, и сможет ли он защитить информацию государственных структур. Представители НПО "МИР" поделятся своим опытом цифровизации энергетики и расскажут о том, как его можно применить в Казахстане. Применение инновационных технологий, создание высокотехнологичного производства в самых разных областях, в частности, в сфере механизированной добычи нефти - с этими и другими вопросами выступят эксперты российской и казахстанской стороны.

Главной темой станет трансфер инновационных технологий - как правильно наладить обмен опытом, применимы ли на практике проекты наших стран у соседей, и какого эффекта ждать от их внедрения.

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