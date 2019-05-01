На форуме в Китае обсудили вопросы антикоррупционного взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс и один путь"

Пекин. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Китае обсудили возможность дальнейшего взаимодействия для построения "Незапятнанного Шелкового пути" и антикоррупционного взаимодействия со странами вдоль международного экономического проекта "Один пояс и один путь", передает Kazakhstan Today.

"Отсутствие информационного сопровождения, усиление межведомственных коммуникаций и расширение механизмов поддержки бизнес-проектов, обеспечивающих прозрачность развития, стали основным лейтмотивом форума "Незапятнанный Шелковый путь", - сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Мероприятие такого формата проводится в Китае впервые и объединяет 25 стран (Сингапур, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Пакистан, Польша, Болгария, Кения, Куба, Аргентина, Панама, Конго, Узбекистан и другие) и 5 международных организаций, в том числе ООН, ОЭСР, Всемирный банк.

Мероприятие организовано Национальной комиссией Китая по проверке дисциплины и надзору в рамах II Форума на высоком уровне по международному сотрудничеству инициативы "Один пояс и один путь".

Руководитель аппарата АДГСПК Саян Ахметжанов выступил с докладом о мерах поддержки и защиты бизнеса и инвестиций в Казахстане. Он рассказал об отечественном опыте реформирования государственной службы, совершенствовании государственных услуг и применении проектного управления (Project Management) в контексте превенции коррупции и предоставления лучших условий для бизнеса.

В тематическом форуме с приветственным словом выступили заместитель Генерального секретаря ООН по правовым вопросам г-н Мигель де Серпа Соарес, заместитель министра иностранных дал КНР г-н Конг Сюаньоу, заместитель Председателя Национальной комиссией Китая по проверке дисциплины и надзору г-н Ли Шулэй.

Участники тематического форума в своих выступлениях, руководствуясь принципами Конвенции ООН по борьбе с коррупцией в соответствии с существующими международными нормами и правовыми рамками на основе уважения государственного суверенитета и национальных особенностей, призвали страны вдоль инициативы "Один пояс и один путь" к совместным переговорам и реализации конкретных проектов. Намерение делегатов отражено в принятой по итогам тематического форума документе, получившем название "Пекинская инициатива".

Кроме того, руководитель аппарата Агентства принял участие в церемонии торжественного открытия II Форума на высоком уровне по международному сотрудничеству инициативы "Один пояс и один путь" с участием глав государств.

Также состоялась встреча Саяна Ахметжанова с Постоянным членом Национальной комиссии по контролю г-ном Чжан Чуньшэн.

Как отметил г-н Чжан, участие Агентства в работе впервые проводимого тематического форума по вопросам создания антикоррупционной среды и поддержке бизнеса подтверждает достигнутые успехи Казахстана в данном направлении.

Стороны также отметили важность создания благоприятных условий для развития и широкого сотрудничества в рамках развития человеческого потенциала, совершенствования административных процедур для поддержки бизнес-среды и удовлетворению потребностей населения.

Помимо этого, руководитель аппарата АДГСПК С. Ахметжанов в рамках своего визита в Китайскую Народную Республику встретился со студентами из Казахстана, обучающихся в вузах Пекина.

Мероприятие состоялось в Посольстве Республики Казахстан в КНР. В нем приняли участие более 30 человек, в том числе представители студенческой организации (KSAS), представители дипломатического корпуса и молодые государственные служащие, обучающиеся в учебных заведениях КНР по программе магистратуры и докторантуры.

Саян Ахметжанов в беседе со студентами отметил, что государство уделяет особое внимание вопросам молодежи, подтверждение тому объявление 2019 года в Казахстане - Годом молодежи.

Руководитель аппарата Агентства рассказал о созданных в стране условиях для поступления на государственную службу граждан, получивших зарубежное образование в лучших учебных заведениях мира и дальнейшее их продвижение на основе принципов меритократии.

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