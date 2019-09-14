На форуме в Кокшетау обсудили актуальные вопросы изучения казахского языка

Кокшетау. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Кокшетау прошел молодежный форум "Казак тілім - мангі жасар байлыгым", передает Kazakhstan Today.

Актуальные вопросы изучения языка и его совершенствования, внедрения в сознание будущего поколения, а также формирования ответственности за будущее казахского языка обсудили в Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова на молодежном форуме "Казак тілім - мангі жасар байлыгым", посвященном Дню языков народа Казахстана, сообщает Управление внутренней политики Акмолинской области.

В форуме приняли участие студенты вузов, колледжей города Кокшетау и активная молодежь региона, которая поделилась мнением о важности изучения государственного языка.

Открывая форум, заместитель руководителя управления внутренней политики Сабырхан Кенжебаев отметил, что на сегодня вопрос развития государственного языка стал одним из важнейших общественных и политических приоритетов.

Ведь язык - это гарант государственности, залог достойного развития подрастающего поколения и светлого будущего всей нации", - подчеркнул спикер.

Своими мыслями развития государственного языка в контексте трехъязычия в стране поделился председатель Общественного объединения "Единая детско-юношеская организация "Жас Улан" Акмолинской области Мансия Есекеева.





В своих выступлениях руководитель проектного офиса "Рухани жангыру" Кайрат Сейтказин, студентка Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова Ботагоз Абсадык и студентка Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова Милана Пираева говорили о том, что сегодня в стране созданы все условия для развития государственного языка. Главная задача молодежи - пропаганда языка начиная с семьи. Для этого основной упор нужно делать на национальном самосознании народа.

В стихотворной форме перед молодежью выступил сотрудник музея имени М. Габдуллина Усен Табысбек.

Мероприятие завершилось исполнением песен представителями других этносов на казахском языке.

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