На ГЛК "Шымбулак" будут проведены профилактические спуски снежных лавин

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Профилактический спуск лавин планируется в горах Алматы

На фоне прогноза обильных снегопадов в горах АГЭУ ГУ "Казселезащита" в период с 31 января по 2 февраля 2019 года запланировано совместное учение на ГЛК "Шымбулак" по реагированию на чрезвычайные ситуации в горной местности. В рамках учения будут проведены профилактические спуски снежных лавин. В этой связи администрация ГЛК планирует ограничить доступ отдыхающих", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Кроме того, ДЧС Алматы в целях исключения чрезвычайных ситуаций просит жителей, гостей и туристов южной столицы воздержаться от походов в горную местность.

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