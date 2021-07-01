На Кок-Тобе установят памятник инвестированию

АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - На Кок-Тобе в Алматы установят памятник инвестированию для популяризации финансовой грамотности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это копия меньших размеров бронзовой статуи разъяренного атакующего быка, созданная американским скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. "Атакующий бык" был установлен в 1889 году на Уолл-Стрит, в Нью-Йорке.

Я хочу, чтобы этот подарок нашему городу символизировал финансовую грамотность, которая должна расти у казахстанцев. "Атакующий бык" весит около 300 килограммов и сделан из стеклокомпозита. Он будет установлен на Кок-Тобе" и станет ещё одной достопримечательностью нашего города". Возле памятника будет размещён QR-код, с помощью которого можно будет подключиться к курсам по финансовой грамотности бесплатно", - рассказал генеральный директор Kazantsev Group Дмитрий Казанцев

Он также рассказал, что для повышения финансовой грамотности, Kazantsev Group запускает новый проект - "Бюро финансовых инструментов", предоставляющий десятки бесплатных услуг в области инвестирования и финансовой грамотности.

Уровень финансовой грамотности населения крайне низкий. Поэтому люди теряют деньги. Существующие на данный момент депозиты обесценивают накопления казахстанцев на 20%, в связи с инфляцией. Помимо инфляции тенге подвержен падению. На начало 2020 года 1 доллар США стоил 383 тенге, а на конец года 430 тенге. Плавно, тенге обесценился на 12, 5 %. 20% инфляция и 12, 5 девальвация- это 32% в тенге. А предлагаемые банками депозиты не превышают 12%", - проинформировал глава компании.

По данным Национального банка физические лица хранят на депозитах более 12 трлн тенге, из них более 60% в тенге и 40% в валюте.

Спикер отметил, что банки предлагают Казахстанцам 1% в год за долларовый депозит, но при этом имеют продукты, которые приносят до 12% годовых в долларах. Казахстанцы, не зная о других финансовых инструментах, продолжают держать деньги на депозитах.

По мнению Дмитрия Казанцева, "Бюро финансовых инструментов" позволит повысить финансовую грамотность казахстанцев и поможет им поднять свой материальный уровень.

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