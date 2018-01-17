На Крещение в Казахстане ожидается морозная погода без осадков

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На Крещение в Казахстане ожидается морозная погода без осадков17.01.2018
Общество  16:30

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В ближайшие дни Казахстане ожидается погода преимущественно без осадков, но с туманами, передает Kazakhstan Today.

Из-за смены направления тропосферных потоков, ожидается кратковременное повышение температуры воздуха, близкой к средним многолетним значениям, сообщает "Казгидромет".

Температура воздуха 19 января по РК: на западе ночью 10-15, местами 20-25 градусов мороза, днем 0-5, местами 8-13 градусов мороза; на севере ночью 15-29, днем 8-17 градусов мороза; в центре ночью 13-18, местами 23-28 мороза, днем 7-12 градусов, местами 16 градусов мороза; на востоке ночью 18-23, местами 30-35 градусов мороза, днем 10-15, местами 20-25 мороза; в южных регионах ночью 5-10, местами 17-22 мороза, днем 2-7 тепла, местами 5-10 градусов мороза.


В Астане 19 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура ночью 20-22 мороза, днем 13-15 градусов ниже нуля.

В Алматы 19 января ожидается переменная облачность, без осадков, временами туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью 7-9 мороза, днем 0, минус 2.
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