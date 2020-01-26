На "Медеу" обустроили жилье для "свадебных" голубей

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Администрация "Медеу" взяла на себя заботу о голубях, обустроив за южной трибуной голубятню, передает Kazakhstan Today.

По традиции свадебные кортежи отмечаются у государственного памятника градостроительства и архитектуры республиканского значения, коим является высокогорный каток "Медеу". Здесь на волю выпускают одомашненных голубей, которые будут искать приюта на чердаках.

Как сообщили в дирекции спортивных сооружений Алматы, многие из прекрасных птиц, выращенных в неволе и выпущенных в небо в ходе свадебных торжеств, погибают, не сумев приспособиться к жизни на воле. Поэтому администрация "Медеу" проявила гуманность и взяла ответственность за голубей на себя: из сторожевой будки для них обустроили голубятню, закупили мешки с пшеницей. Птиц отлавливают и помещают в новый дом, где есть свет и подогрев для воды. Так они привыкают питаться и ночевать под крышей, а днем летают на свободе.

Старожилы урочища Медеу помнят, как когда-то на каток садились дикие гуси и целые стаи бабочек, а на дорогу из леса выходили косули. Теперь здесь летают породистые голуби. Традиция выпускать прекрасных птиц на свадьбах имеет древние корни, и кто-то утверждает, что голуби возвращаются домой. Это не миф, но белые птицы, летающие над Медеу, являются прямым доказательством обратного. По мнению голубятников, даже в населенных пунктах не все птицы возвращаются домой, а в ущелье они просто теряют ориентацию и не могут перелететь через гору. На воле хрупкие "свадебные" птицы, вылетевшие из рук счастливых молодоженов, погибают от холода, болезней, бескормицы, их бьют коршуны, они попадают в лапы кошек и под колеса автомобилей. Должно быть, разведение голубей - прибыльный бизнес, но просматривается в этом некоторая безответственность. Это не те вездесущие бесстрашные городские голуби, которые кормятся возле людей, а неприспособленные птицы, выращенные в неволе", - отметили в дирекции.

Минувшим летом в стае было более сорока голубей, сейчас их не более двадцати. Администрация "Медеу" планирует выставлять в летнее время клетки с голубями на видное место, чтобы брачующиеся могли выпустить их из рук и пернатые легко могли найти свой дом за южной трибуной катка.

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