На одной из столичных улиц приостановят движение до конца мая

Фото пресс-службы акимата Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - По улице Туркестан на участке от улицы Керей и Жанибек хандары до проспекта Улы Дала частично перекрыто движение для транспорта с 25 апреля по 30 мая в связи с проведением дорожно-строительных работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана" совместно с управлением административной полиции ДП города ведут дорожно-строительные работы по улице Туркестан, в связи с чем на участке от улицы Керей и Жанибек хандары до проспекта Улы Дала частично перекрыто движение для транспорта, так как на этом участке начаты работы по уширению улицы Туркестан путем демонтажа разделительной полосы.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - обратились к горожанам в профильном управлении.

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