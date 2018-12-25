Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - На остановках Астаны появились дежурные автобусы для обогрева горожан, передает Kazakhstan Today.
В городе принимаются действенные меры для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта, сообщает официальный сайт столичного акимата.
"Сегодня в связи с погодными условиями районы определенных остановочных пунктов будут оснащены дежурными автобусами для того, чтобы люди смогли согреться, ожидая свой маршрут", - сообщили в Astana LRT.
По данным "Казгидромета", температура воздуха в Астане 25 декабря понизилась до -30 градусов, по ощущению -38 градусов, ветер 2 метра в секунду.
Просмотров: 1470
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter