На печально известном Мамочкином кладбище Карлага появится мемориальный комплекс

Караганда. 31 мая. Kazakhstan Today - В Карагандинской области на печально известном Мамочкином кладбище Карлага будет воздвигнут мемориальный комплекс и проведено благоустройство территории, передает Kazakhstan Today.

Накануне прошел митинга памяти жертв политических репрессий, в котором приняли участие аким Карагандинской области, представители Ассамблеи народа Казахстана, священнослужители разных конфессий, потомки репрессированных и жители области. Митинг-реквием был посвящён Дню памяти жертв политических репрессий, сообщила пресс-служба главы региона.

Это место - не просто кладбище, не просто чистое поле. Здесь лежат дети - невинные жертвы большого террора. Многие из них даже не успели сделать первые шаги. Мы даже не знаем, сколько их здесь похоронено. До сих пор находят останки. И мы, и будущие поколения должны сохранить память об этом, чтобы не повторилась чудовищная ошибка. Мы должны ценить мир и согласие, которые есть в нашей стране", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

После митинга глава региона ознакомился с проектом нового комплекса Мамочкиного кладбища. В прошлом году была проведена паспортизация объекта и оформление участка. Начать работы планируют уже в этом году. По словам художника Игоря Баграмова, над проектом мемориала творческая команда трудилась не один год.

"Мы несколько лет работали над этим проектом. В творческую группу, помимо меня, вошли архитекторы Кайрат Жиенбаев и Юлия Ли, скульптор Тарас Кишкарёв. Вообще, идея реконструкции кладбища возникла ещё очень давно. И общественность давно говорила об этом. А в прошлом году аким области дал поручение привести Мамочкино кладбище в порядок, - рассказал Игорь Баграмов, который является одним из авторов проекта.

Как рассказали в пресс-службе, после реконструкции железные ворота на кладбище заменит скульптурная входная группа. Её центром станет монумент "Скорбь матери". Высеченную из камня статую плачущей женщины с трёх сторон будет окружать колючая проволока. Сверху - белые каменные голуби. Это символ чистых детских душ, которые уже оторвались от земли, но не спешат покинуть мать.

Также близ кладбища построят часовню. В ней будет три входа с символами каждой из трёх конфессий: мусульмане, православные и католики. Внутри - три отдельные комнаты, каждую из которых оформят в соответствии с религиозными канонами. В одной из комнат стены будут расписаны сурами из Корана. В двух других повесят иконы. Войти в часовню можно будет с трёх разных сторон.

Территорию вокруг Мамочкиного кладбища также планируют благоустроить. Здесь установят скамейки, урны и фонари. Приведут в порядок подъездную дорогу, для того чтобы посетители могли легко добраться до мемориального комплекса.

После окончания работ территорию кладбища передадут в ведение Долинского музея памяти жертв политических репрессий.

Мамочкино кладбище находится в 30 километрах от Караганды - на территории, где когда-то располагался исправительно-трудовой Карлаг для репрессированных. В 1930-1940-х годах на нём хоронили детей и узниц Карлага, умерших от истощения и болезней.

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