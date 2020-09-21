На пике Абая в честь великого просветителя водрузили флаг

Алматы. 20 сентября. Kazakhstan Today - Военнослужащие Сил специальных операций ВС РК совершили восхождение на пик Абая, который находится в отроге хребта Заилийского Алатау на высоте 4010 метров, передает Kazakhstan Today.

Акция была приурочена к юбилею великого казахского мыслителя, писателя и общественного деятеля Абая Кунанбаева.

Движение по маршруту участники восхождения начали с базового лагеря "Ворота Туюк-Су". В ходе преодоления сложных сейсмоопасных участков и труднодоступных скал военнослужащие продемонстрировали боевую выучку и настоящее мастерство. В составе группы были и альпинисты, которые впервые покоряли эту высоту.

Достигнув вершины, военнослужащие водрузили на ней флаг Республики Казахстан. На пике также была установлена памятная мраморная плита от имени Вооруженных сил

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