На сайте СК-Фармация создан раздел "Народный контроль"

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности "СК-Фармация" на официальном интернет-сайте компании создан раздел "Народный контроль", информация в котором будет постоянно обновляться, передает Kazakhstan Today.

Здесь будет публиковаться информация по вопросам, представляющим наибольший интерес общественности, - гуманитарная помощь, прозрачность закупа, поступление лекарств в медицинские организации. Вся информация будет публиковаться в соответствующих рубриках раздела "Народный контроль. Ряд рубрик в настоящее время в разработке", - сообщили в пресс-службе СК-Фармация.

По информации компании, чтобы усилить составляющую общественного контроля, в настоящее время также прорабатывается вопрос по созданию Общественного совета.

В настоящее время на сайте уже можно найти информацию о гуманитарной помощи: информация о поступлении и распределении по регионам гуманитарной помощи, поступающей в страну через "СК-Фармация", закрытость которой вызвала наибольшее количество нареканий от общественности. Всю эту информацию можно найти по ссылке . Данные в разделе обновляются на ежедневной основе.

Вся информация о гуманитарной помощи - от сроков поступления и отгрузки, до количества и конечных получателей - теперь в открытом доступе. В разделе можно найти две таблицы, в которых распределение помощи указано до регионов и вплоть до медицинских организаций.

Напомним, "СК-Фармация" как оператор по получению гуманитарной помощи принимает поступающий гуманитарный груз, по согласованию с Министерством здравоохранения формирует разнарядку и обеспечивает транспортировку товаров, поступающих от благотворителей. Логистические процедуры производятся за счет средств компании.

Модель предварительного информирования, внедренная в "СК-Фармация", позволяет в режиме реального времени, за время перелета груза, получить все необходимые разрешительные документы, разнарядку и начать отгрузку прибывшей помощи буквально "с колес".

С момента введения в Казахстане карантина из-за распространения коронавирусной инфекции в страну поступила гуманитарная помощь из Китая, Японии, Турции, Индии, Пакистана, Катара, Узбекистана и Российской Федерации, а также ряда крупных компаний. Все медикаменты, полученные в качестве гуманитарной помощи, были равномерно распределены между регионами.

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