На севере Казахстана из-за бешенства введут ограничения

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 11 АПРЕЛЯ - Специальные ветеринарные мероприятия проведут после того, как дикое животное укусило корову, заразив ее бешенством в одном из сел Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сайте открытых нормативно-правовых актов на обсуждение выносили проект постановления по вопросу введения ограничительных мер из-за возникновения бешенства среди крупного рогатого скота. Ограничения коснутся животноводческого комплекса ТОО "Атамекен-Агро-Тимирязево" в селе Докучаево Северо-Казахстанской области.

Как сообщает региональное издание Петропавловск.news , факт бешенства подтвердился у одной из коров "Атамекен-Агро-Тимирязево". Диагноз подтвержден лабораторным исследованием.

На хозяйство предусмотрено наложение ограничительных мероприятий по бешенству. Наложение ограничений и проведение в очаге инфекции всех специальных мероприятий предусмотрены нормативно-правовыми актами в сфере ветеринарии", - сказал глава управления ветеринарии акимата области Берик Альжанов.

По его словам, заражение произошло после того, как некое дикое животное укусило корову.

В последнее время участились случаи появления в населенных пунктах диких плотоядных (лисы, корсаки, енотовидные собаки), которые являются возможным источником инфекции. К счастью, заражения людей и массового заболевания животных бешенством не зарегистрировано", - добавил он.

Альжанов заверил, что после проведения специальных ветеринарных мероприятий - вакцинации и дезинфекции - ограничение с хозяйства будет снято.

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