На севере, востоке и в центре Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - На севере, востоке и в центре Казахстана 29 сентября 2020 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтов не устойчивый характер погоды ожидается на севере, востоке и в центре республики, здесь пройдут осадки (преимущественно дождь). На остальной части территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается туман.

В Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Карагандинской, Актюбинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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