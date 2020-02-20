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На Шымбулаке произведут профилактический спуск лавин

19.02.2020, 09:29 10774
На Шымбулаке произведут профилактический спуск лавин
Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - 19 февраля на территории курорта "Шымбулак" будет произведен профилактический спуск лавин, передает Kazakhstan Today.
 

На основании рекомендации филиала РГП "Казгидромет", в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова, 19 февраля 2020 года сотрудниками АГЭУ "Казселезащита", совместно с сотрудниками курорта будет производиться профилактический спуск снежных масс на территории горного курорта "Шымбулак"", - сообщили в ДЧС Алматы.

 
В целях исключения чрезвычайных ситуаций департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятий.
 
Информацию по открытым трассам и подъёмникам следует уточнять в администрации курорта.
 
В городе за прошедшие сутки выпало 5-7 сантиметров, в горной местности более 10 сантиметров снега.
 
На сегодняшний день использовано 4242 тонны противогололедных материалов и вывезено 6446 кубометров снега. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных "карманов".
 
Задействованы 641 единица техники, 512 дорожных рабочих. Организованы колонны спецтехники по сгребанию снега с проезжей части дорог в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.
 
После утреннего "часа пик" на основных улицах, а также в горных и предгорных районах планируется массовый вывоз снега.
 
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за работой по уборке снега.
 

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