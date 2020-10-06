На совете ЕЭК обсудили возможность возобновления пассажирского сообщения между странами ЕАЭС в условиях карантина

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Возможность возобновления пассажирского сообщения между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях карантина обсудили на совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Kazakhstan Today.

Заседание совета ЕЭК проходило в режиме видеоконференцсвязи с участием заместителей премьер-министров государств-членов ЕАЭС. Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов.

Как отметили участники заседания, странам-участницам ЕАЭС необходимо выработать единые критерии по перемещению граждан. В ЕЭК дополнительно изучат данный вопрос с учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении.

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