На станции Кандыагаш предотвратили возможный сход поезда

НУР-СУЛТАН. 3 июня - Осмотрщики железнодорожной станции Кандыагаш предотвратили возможный сход поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ", 27 мая на станции Кандыагаш Актюбинской области осмотрщики-ремонтники Серик Нуранов и Алматжан Аманжолов, осматривая вагоны грузового поезда на выявление технических неисправностей, обнаружили трещины диска колес, что является серьезным дефектом.

Вагон принадлежит частному собственнику. Колесная пара была изготовлена в 1990 году. После обнаружения неисправности вагоны данного собственника взяты на особый контроль. Так как вагон был гружёный и нагрузка на колёсную пару была огромная, бдительность осмотрщиков-ремонтников вагонов помогла предотвратить возможный сход грузового состава в пути его дальнейшего следования", - прокомментировали в пресс-службе компании.

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