На связи с космосом: в Китае организовали диалог школьников и космонавтов  

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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая, Всекитайская федерация молодежи, Китайский фонд имени Сун Цинлин, секретариат ШОС и секретариат Молодежного совета ШОС провели "Диалог между небом и Землей" для общения студентов, школьников стран ШОС с членами экипажа космического корабля "Шэньчжоу-15". Инициатива была создана с целью углубления познания о космической науке и технологиях, содействия развитию молодого поколения, углубления дружбы и практического сотрудничества.





Я надеюсь, что нынешний диалог посеет "семена" космоса в ваших молодых сердцах, разовьет страсть о полете и придаст энтузиазма к открытию неведомого мира с духом инноваций", - сказала советник-посланник КНР в Казахстане Син Фанфан в своем приветственном слове.





Син Фанфан напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании 2023 года торжественно объявил, что китайская космическая станция полностью достроена. Этот важный объект - космическая гордость Китая, который внес значительный вклад в использование космического пространства. Исследование, освоение и использование космического пространства в мирных целях являются общим чаянием человечества. Китай выступает за построение сообщества единой судьбы человечества и углубление международных обменов и сотрудничества в области космоса на основе равенства и взаимной выгоды использования космического пространства в мирных целях и инклюзивном развитии.









Спикер отметила, что Китай открывает всем государствам - членам ООН, особенно развивающимся странам, возможность использования космической станции и приглашает иностранных астронавтов для посещения китайской космической станции, в том числе из Казахстана.





В течение тридцати лет со дня установления дипломатических отношений две страны прошли непростой путь развития и достигли высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. В сентябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве первой остановки своего первого визита после вспышки пандемии, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Все это в полной мере демонстрирует высокий уровень и особенный статус китайско-казахстанских отношений", - обратила внимание Син Фанфан.









В этом году Китай и Казахстан под руководством глав государств будут использовать возможности первого Саммита Китая и Центральной Азии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь". А также платформу ШОС для поддержания тесных обменов на высоком уровне, укрепления стратегических контактов, углубления практического сотрудничества в целях продвижения и выхода китайско-казахстанских отношений на новый уровень.





Вы - молодые люди, живете в лучшие времена, обладаете светлым будущим. Я искренне надеюсь, что вы будете дорожить временем, усердно учиться, будете смелыми в поисках нового, активно изучать науку, технологии и навыки, а также наследовать и развивать традиционную дружбу между Китаем и Казахстаном", - заключила советник-посланник Китая в Казахстане.





После торжественного приветствия всех уважаемых участников и организаторов инициативы диалога между небом и Землей школьникам из состава стран ШОС предоставили возможность задать вопросы космонавтам, находящимся на китайской космической станции в формате онлайн-трансляции. В Астане вопрос задавала ученица школы-гимназии № 26 Аделя Исмаилова.









Сегодня я очень рада принять участие в диалоге между небом и Землей, напрямую поговорить с вами, в этом бесконечно далеком космосе. У меня такой вопрос: что было бы, если бы люди все время жили в невесомости?" - спросила школьница у космонавтов.





По словам командира космического корабля Фэй Цзюньлуна, долгое пребывание в невесомости оказывает негативное воздействие на органы. Человек должен принимать соответствующие защитные меры, чтобы сохранить свое здоровье. В частности, в состоянии невесомости жидкость в организме перемещается к голове, оказывая давление на глаза.









Школьники из других стран много спрашивали об условиях пребывания на космической станции: можно ли приготовить поесть, какие продукты используются и как потребляются, узнавали о трудностях пилотирования корабля.









Журналист Kazakhstan Today поинтересовалась у руководства столичных школ о заинтересованности подрастающего поколения в космической науке, а также об уровне вовлечения школьников в изучение китайского языка и культуры.





У нас есть клуб аэродинамики. Эти дети уже несколько лет занимаются с нашей казахстанской компанией "Казкосмос". Они на регулярной основе делают проект, запуск которого планируется в мае. Это будет микроспутник. Дети ездили на Байконур, посещали космические лаборатории. Китайский язык у нас преподается на выбор, дополнительно с 7-го класса. Порядка 70-90 детей изучают именно китайский. Когда проходят такие мероприятия, школьники участвуют, то есть мы работаем с посольством на постоянной основе. Есть и такие, кто после школы поступают учиться в Китае", - рассказала замдиректора НИШ Жулдыз Турганалина.





Технический прогресс идет, мы двигаемся вперед, а космос - это новые ресурсы, которые помогут в развитии нашего общества, стран. Не только в советское время все мечтали стать космонавтами, сейчас это тоже становится актуально", - ответила директор школы-гимназии № 26 Ольга Тодераш.





Китайский язык изучается дополнительно с 5-го класса от "А" до "Я", делится по уровням. С 2019 года во всемирном соревновании "Мост китайского языка" мы ежегодно занимаем первые три места", - поделилась преподаватель китайского языка 26-й школы.





Преподаватели отметили, что школьников привлекает изучение и учеба в Китае развитием страны, новыми технологиями и достойными условиями для обучения.





Хорошо, когда мы получаем хороший опыт и знания, приезжаем домой - и развиваем это здесь", - добавила директор школы.





Диалоговая площадка была организована в офлайн-формате для молодежи в Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Беларуси, Узбекистане, Индии, Пакистане, Иране, Монголии, в онлайн-формате - для участников в Азербайджане, Армении, Египте, Камбодже, Катаре, Непале, Саудовской Аравии, Турции, Шри-Ланке, Бахрейне, Кувейте, Мальдивах, Мьянме и ОАЭ.