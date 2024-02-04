03.02.2024, 11:17 38371
На трех дорогах в трех областях ограничили движение транспорта
Ограничения ввели из-за непогоды
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 3 февраля в связи с ухудшением погоды введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трех участках автодорог республиканского значения в трех областях, сообщает "КазАвтоЖол".
Жамбылская область - 1 участок
- автодорога Алматы - Ташкент - Термез км 159-238 (I категория), участок от села Кенен до села Кайнар.
Костанайская область - 1 участок
- автодорога Жезказган - Петропавловск км 252-335, участок от границы Улытауской области до Аркалыка.
Улытауская область - 1 участок
- автодорога Жезказган - Петропавловск км 137-252, участок от поселка Улытау до границы Костанайской области.
На автодорогах республиканского значения задействовано 375 единиц техники и 536 человек.
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02.02.2024, 11:48 101576
Трагедия на "Майкаинзолото": семьям погибших погасят кредиты и коммунальные долги
Фото: instagram/asaiyn.baikhan
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Павлодар. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с семьями спасателей, погибших на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото", и пообещал оказать им всестороннюю помощь.
Об этом глава региона написал в своем Instagram.
С родными Бердыкана Саркыт встретился в их доме в Майкаине, ранее я был здесь на его похоронах. Цель моего сегодняшнего визита - заверить родных погибших спасателей, что мы никого не оставим наедине с их утратой. Конечно, никакие слова поддержки и выплаты не вернут близких. Но мы делаем все необходимое, чтобы семьи получили исчерпывающую помощь от государства, работодателя и АО "Майкаинзолото", на территории которого произошла трагедия", - написал Байханов.
Он также рассказал о встрече в Экибастузе с дочерью спасателя Олега Тышкевича.
Руководство региона проследит, чтобы все обязательства работодателя и АО "Майкаинзолото" перед Яной и ее братом были исполнены", - подчеркнул аким.
По его словам, кроме помощи от работодателя, семьям погибших полагаются страховые компенсации от Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб в размере среднемесячной заработной платы за 5-10 лет в зависимости от наличия и возраста несовершеннолетних детей.
АО "Майкаинзолото" в разы увеличит ранее выделенные ассигнования, а работодатель возьмет на себя погашение кредитов и коммунальных долгов семей погибших. Аналогичные меры затронут и близких двух спасателей, поиски которых еще ведутся, в случае обнаружения тел или признания их погибшими. О конечных суммах общественность будет извещена по завершении всех необходимых процедур", - уточнил Байханов.
Напомним, 4 января в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера. Позже вице-министр МЧС Болат Сыздыков, рассказывая подробности операции по спасению автобуса с людьми, заявил, что ситуация очень сложная. Спасатели и все спецслужбы, которые задействованы в операции, работают с угрозой здоровью и жизни.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
02.02.2024, 10:28 106671
Избивший водителя скорой помощи дебошир извинился перед казахстанцами
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Караганда. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Избивший водителя скорой помощи Нурболат Дакебаев записал видеообращение, в котором извинился за свое поведение и рассказал, что добровольно сдастся полиции.
Я планирую добровольно сдаться 1 февраля 2024 года. Причина, по которой я это сделаю, - мне на дает покоя сотворенный мной гнусный поступок. Я заставил всех переживать, включая маму. Прошу у всех прощения. И прошу прощения у медиков. Я не планировал никому причинять вред. Таких умыслов у меня не было и не будет. Прошу прощения у человека, который пострадал от моих рук. Простите меня ради довольства Аллаха. Братья мусульмане Казахстана, простите меня. Я осознаю свою вину. Простите ради довольства Аллаха", - цитирует Дакебаевa Zakon.kz.
На видео дебошир также сообщил, что планирует добровольно сдаться полиции.
Ранее сообщалось, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи и скрылся. Дебошира объявили в розыск. Вчера подозреваемый был задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений. После инцидента казахстанцы запустили петицию в защиту прав работников скорой помощи.
01.02.2024, 20:50 135206
В Казахстане ограничили движение на пяти трассах в пяти областях
Ограничения ввели в связи с ухудшением погоды
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 18.00 1 февраля в связи с ухудшением погоды введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на пяти участках автодорог республиканского значения в пяти областях, сообщает "КазАвтоЖол".
Жамбылская область - 1 участок
- автодорога Алматы - Ташкент - Термез км 534-593, участок от села Айша Биби до границы Туркестанской области.
Жетысуская область - 1 участок
- автодорога Ушарал - Достык км 84-184, участок от станции Коктума до станции Достык.
Костанайская область - 1 участок
- автодорога Жезказган - Петропавловск км 252-335, участок от границы Улытауской области до Аркалыка.
Туркестанская область - 1 участок
- автодорога Алматы - Ташкент - Термез км 593-652, участок от границы Туркестанской области до поселка Машат.
Улытауская область - 1 участок
- автодорога Жезказган - Петропавловск км 137-252, участок от поселка Улытау до границы Костанайской области.
На автодорогах республиканского значения задействовано 773 единицы техники и 1522 человека.
01.02.2024, 11:52 160576
Ужесточить ответственность за вандализм предлагают сенаторы
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ужесточить ответственность за вандализм в общественных местах предлагает сенатор Андрей Лукин.
По словам депутата, в последние годы в стране участились факты вандализма, умышленного повреждения чужого имущества, в том числе предметов общего пользования в учебных заведениях, на транспорте и в других местах.
Не снижается количество повреждений остановочных павильонов, лифтов в жилых комплексах, новости о которых читаются в сводках криминального характера. Само собой, эти действия грубо нарушают общественный порядок, покой граждан, нормы общественной морали, наносят значительный материальный ущерб и духовный вред обществу. В большинстве случаев подобные деяния совершаются людьми умышленно. И они отдают себе отчет в том, что портят чужое имущество, однако это понимание не останавливает их", - заявил Лукин.
По его словам, только в Мангистауской области с начала 2023 года почти 250 человек привлекли к ответственности за нанесение ущерба в общественных местах.
А в целом более 5 тысяч человек, вы только вдумайтесь в эти цифры, это почти население одного населенного пункта (!), нарушили правила благоустройства. Они уничтожали зеленые насаждения и деревья, разрушали объекты инфраструктуры, ломали декоративный конструкции на набережной", - возмутился сенатор.
Одним из самых вопиющих случаев вандализма, по мнению Лукина, является осквернение кладбищ.
Если раньше это делалось с целью наживы, то теперь все чаще это проявление немотивируемой агрессии, зачастую проявляемой несовершеннолетними. К примеру, в конце прошлого года в Актюбинской области несовершеннолетние дети, проходя среди могил, расположенных на окраине поселка, повредили могилы. За своих детей наказание понесли родители, заплатив штраф. И таких примеров, к сожалению, много", - рассказал сенатор.
Большой резонанс общественности вызвал в свое время поступок чиновника от культуры, который выбил молотком и отверткой имя на стенах каньона Ыбыкты Сай в Мангистауской области, напомнил Лукин.
Сейчас действия нарушителей преследуются по закону, они могут быть оштрафованы или арестованы.
Однако практика показывает, что действующих мер недостаточно и мы не видим определенного прогресса в этом вопросе", - подчеркнул депутат.
В связи с этим депутатский корпус парламента прорабатывает вопрос по дальнейшему усилению ответственности за вандализм.
Лукин считает, что меры, принимаемые государством, больше направлены на ликвидацию последствий вандализма и привлечение к ответственности виновных. При этом меры по профилактике и искоренению вандализма, особенно подросткового, практически не проводятся.
Депутат предлагает:
- ужесточить ответственность за вандализм и внести соответствующие изменения в законодательство;
- изучить вопрос разработки с участием соответствующих специалистов эффективной системы превентивных мер в молодежной среде, поскольку оставлена без внимания специфика мотивов такого поведения;
- использовать положительный международный опыт. В пример Лукин привел Швецию, где рассылаются буклеты об опасности вандализма, а по телевидению проводится антивандальная реклама для молодежной аудитории, а также Сингапур, где действуют жесткие штрафы;
- проработать участие представителей креативных индустрий в профилактике вандализма, которые могут простыми способами разъяснить противоправность таких действий.
Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил увеличить штрафы за вандализм. По его словам, в 2023 году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма.
Напомним, в августе казахстанцы активно обсуждали ролик, где некий мужчина вырезает отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай. В пресс-службе акима Актюбинской области назвали имя и должность вандала. Им оказался директор городского дома культуры казахского общества слепых Манас Кошербаев.
Также в прошлом году вандалы разграбили 15 могил в Алматинской области. В ЗКО вандалы повредили несколько памятников и крестов на кладбище. Читать:
31.01.2024, 18:35 209851
В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки
Кантонская ярмарка - это международное торговое мероприятие с самой длинной историей
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы состоялась презентация 135-й Кантонской ярмарки, передает корреспондент агентства.
Кантонская ярмарка была основана в 1957 году. Это комплексное международное торговое мероприятие с самой длинной историей, самым высоким уровнем, самым большим масштабом и самым широким разнообразием товаров", - заявила советник генконсула КНР в Алматы госпожа Ли в ходе презентации.
По ее словам, с момента своего создания Кантонская ярмарка успешна проводилась 134 раза.
Были установлены торговые отношения с более чем 200 странами и регионами по всему миру. Внесен большое вклад в развитие мирового торгового обмена. Кантонская ярмарка имеет высокую репутацию в Казахстане и пользуется большой популярностью среди местных бизнесменов", - отметила госпожа Ли.
Она подчеркнула, что Китай и Казахстан граничат друг с другом и поддерживают глубокие дружественные отношения.
Объем торговли между двумя странами достиг 40 млрд долларов в год, увеличившись на 32,2% в годовом исчисления", - добавила советник генконсула КНР в Алматы.
Напомним, Китай стал ключевым партнером Казахстана во внешней торговле. Впервые за последние несколько лет удельный вес КНР в товарообороте РК достиг 21,3%. За период с 2017 года это максимальный показатель.
31.01.2024, 17:25 213671
Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины
За последний год количество действующих производителей сельхозпродукции под руководством женщин выросло на 12,2%
Фото: energyprom.kz
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины и зарабатывают при этом больше мужчин.
В РК увеличилась доля компаний - производителей сельскохозяйственной продукции, которыми управляют женщины. Теперь каждое четвертое (27,5%) фермерское хозяйство, компания или ИП в казахстанском АПК имеет женское лицо. 83,8 тысячи казахстанских женщин в сельском хозяйстве не просто доят коров и ухаживают за томатами в теплицах, но и разбираются с налогами, подают заявки на субсидии, закупают племенной скот, делают вкуснейший сыр и выращивают под землей бананы", - сообщает energyprom.kz.
По данным Бюро национальной статистики, за последний год общее количество действующих производителей сельхозпродукции под руководством женщин выросло на 12,2% - с 74,7 тысячи до 83,8 тысячи.
Основную их часть - 91,2% составили крестьянские хозяйства, акционерные общества или ТОО. Лишь 8,8% таких женских предприятий имеют форму индивидуального предпринимательства", - заявили аналитики.
Также отмечается, что по отрасли сельского хозяйства средняя номинальная зарплата у женщин на 8,2% меньше, чем у мужчин. По данным на январь текущего года, показатель у мужчин составляет 204,4 тысячи тенге, у женщин - 187,6 тысячи тенге.
Среди руководящего состава сельхозпредприятий женщины как раз зарабатывают больше. Данные БНС АСПиР РК на 1 января 2024 года говорят о том, что генеральный директор крестьянского хозяйства женского пола в нашей стране получает 900,1 тысячи тенге в месяц, а мужского пола - 661,2 тысячи тенге. Финансовый директор - женщина также имеет более высокую зарплату, нежели коллега мужчина: 657,7 тысячи тенге против 526 тысяч тенге. Такая же история и со многими другими руководящими должностями в отрасли", - добавили аналитики.
31.01.2024, 15:56 217676
Подорожание угля в отопительный сезон: депутат предлагает выявлять недобросовестных посредников
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В отопительный сезон уголь постоянно дорожает, по пути от производителя до конечного потребителя вырастает в три раза, озвучил в запросе депутат мажилиса Сергей Пономарев.
По словам депутата, из Шубаркольского карьера цена с разреза составляет 8500 тенге за тонну. Пройдя через многочисленных посредников, цена на бытовой уголь увеличивается в три раза. В частности, в Шетском районе Карагандинской области топливо реализуется уже по 25 тысяч тенге за тонну.
В Караганде три официально разрешенных для разгрузки тупика. Многочисленные "братишки-угольщики" раздают своим друзьям прибыльный бизнес, и только они имеют право продавать уголь со своей маржой... На какие только ухищрения не идут некоторые угольные бизнесмены в поисках легких денег. И им порой содействуют чиновники, при этом закрывая глаза на то, что обманывают государство", - заявил Пономарев в своем депзапросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра и председателя Высшей аудиторской палаты Натальи Годуновой.
Депутат предложил Агентству по защите прав потребителей выявить недобросовестных посредников и добиться снижения стоимости угля для граждан.
31.01.2024, 14:38 188316
Агрессоров будут выселять - депутат мажилиса рассказал о новых мерах против насильников
Будет дополнительная административная ответственность за буллинг и травлю
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов подробно рассказал об изменениях в законе о профилактике семейно-бытового насилия.
Усиливается и тяжкий, и средний вред. Будет дополнительная административная ответственность за буллинг и травлю. Есть для кого-то спорные нормы, которые касаются выселения агрессора. Сегодня суд имеет возможность ограничить совместное проживание агрессора и потерпевшего человека", - сообщил мажилисмен.
По его словам, если у потерпевшего и виновника одно единственное жилье, эта норма не работает. Рабочая группа законопроекта посчитала это несправедливостью.
Поэтому предложение такое, что суд в исключительных случаях может выселить агрессора на определенное время. Это защитное предписание работает", - добавил Аймагамбетов.
Он отметил, что при изнасиловании примирение сторон будет невозможно.
Как рассказал депутат, если информация о насилии будет размещаться на онлайн-платформах, органы будут вмешиваться и применять меры. Ведь зачастую жертвы не готовы самостоятельно написать заявление.
Одними наказаниями и усилением наказания проблему не решить. Поэтому надо смотреть на причину. Зачастую причины имеют корень в вопросах социального неблагополучия. Мы предложили нормы, которые касаются внутришкольного учета, буллинга, оказания социальной поддержки и выявления этих семей. Нам надо действовать до того, как случится проблема", - заключил мажилисмен.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 90% выросло число правонарушений в семейно-бытовой сфере.
В Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей. Каждый шестой ребенок в Казахстане является свидетелем насилия в семье.
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