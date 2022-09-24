На учении "Бекет-2022" проверили уровень взаимодействия госорганов и силовых структур

Фото: МО РК

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Западно-Казахстанской и Костанайской областях прошли межведомственные учения "Бекет-2022" на которых были отработаны элементы взаимодействия подразделений Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Министерство обороны Республики Казахстан, в учениях приняли участие территориальные подразделения центральных государственных, местных исполнительных органов, оперативные группы министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, информации и общественного развития, национальной экономики, финансов, здравоохранения, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии.

В ходе тактико-специального учения инструкторы Сил специальных операций провели с подразделениями территориальной обороны инструкторско-методические занятия по противодействию гибридным угрозам. С военнообязанными, включенными в состав бригады территориальной обороны, отработаны мероприятия по охране и защите стратегических объектов", - проинформировали в пресс-службе.

Также силами медицинских учреждений областей организовано практическое развертывание одного из элементов отряда первой врачебной помощи.

Кроме того, в рамках мероприятий по гражданской обороне соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям развернули лагеря для пострадавшего населения и беженцев. В ходе учений подразделения Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ и территориальной обороны отработали мероприятия по обеспечению общественной безопасности и усилению охраны государственной границы.

Совместно с местными исполнительными органами были изучены возможности организаций областей по выполнению мобилизационного заказа и переводу экономики на работу в условиях военного времени.

Межведомственное учение "Бекет-2022" направлено на выработку алгоритмов совместных действий различных государственных структур при возникновении кризисных ситуаций и угроз военной безопасности. По итогам проведенного комплекса мероприятий руководством оперативного штаба учения выработаны практические рекомендации. Подобные учения ежегодно будут проводиться во всех регионах Казахстана.