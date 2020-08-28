На уроки к школьникам предложили приглашать известных казахстанцев и зарубежных экспертов

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - Директор одной из школ Алматы, комментируя дистанционное обучение, предложил приглашать на уроки известных личностей, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Алматы в рамках экспертного телемарафона на площадке Форума работников образования Алматы "Образовательное будущее Алматы: перспективные решения в условиях новой реальности" были обсуждены вопросы организации обучения в дистанционном формате.

Работая в рамках четвёртой четверти, мы поняли, что дистанционное обучение является одним из ключевых факторов совершенствования системы образования в нашей стране. Сегодня есть ряд преимуществ, положительных моментов, которые мы ощутили. Расстояние для дистанционного обучения не помеха. Получать обучающие материалы и высылать на проверку уже выполненные задания можно с любой точки мира. Получать информацию стало доступнее", - поделился опытом директор общеобразовательной школы №133 Нурлан Адамов.

По его словам, еще одно достоинство дистанционного обучения - технологичность. В рамках дистанционного образования происходит практическое ознакомление и прививаются навыки работы с информационными технологиями.

Мы рады, что стали более оперативными, когда в экстренном порядке можно собрать весь коллектив, можно переговорить с родителями, можно провести классные часы с нашими учениками. Ключевой момент, который даёт нам дистанционное обучение, когда мы можем пригласить к себе на урок известных людей нашей страны, а также зарубежных экспертов. Дистанционное обучение позволяет организовать международное сотрудничество. Я считаю, что дистанционное обучение расширило наши возможности и стало необходимостью сегодняшнего дня", - добавил он.

Напомним, в условиях пандемии в целях обеспечения защиты жизни и здоровья горожан новый учебный год начнется в дистанционном формате. При этом по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева развиваются платформы для качественного образовательного процесса: это создание общегородской онлайн-платформы для дистанционного образования и обеспечение новым цифровым контентом.

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