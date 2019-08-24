На востоке и юго-востоке Казахстана в пятницу ожидаются сильные дожди с грозами

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - На востоке и юго-востоке Казахстана 23 августа 2019 года ожидаются сильные дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке и юго-востоке пройдут дожди с грозами, на востоке – местами сильные. На востоке местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на севере и в центре – местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Восточно-Казахстанской области - шквал.

В Карагандинской, ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Алматинской, Туркестанской, утром и днем в Кызылординской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области днем местами – пыльная буря.

Днем в Мангистауской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской, Жамбылской, местами в Восточно-Казахстанской областях, на юге Актюбинской, в отдельных районах Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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