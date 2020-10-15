Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - 14 октября 2020 года на востоке Казахстана ожидаются осадки, на остальной территории - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Лишь на востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются местами осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра, в северной и восточной части – туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами, днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами сохраняются заморозки, 1-3 градуса.

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