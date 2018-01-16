Астана. 16 января. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов в восточной половине республики ожидается местами снег, в западной половине без осадков. Местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Жамбылской областях ожидается местами туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Костанайской, Павлодарской областях ожидается местами туман, низовая метель. В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, низовая метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, с метелью. В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, метель, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

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