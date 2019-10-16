На всей территории Казахстана временно приостановят ретрансляцию телерадиоканалов

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - АО "Казтелерадио" сообщило о временном приостановлении ретрансляции телерадиоканалов в связи с планово-профилактическими работами, передает Kazakhstan Today.

16 октября, с 03.00 до 17.00, будут проводиться планово-профилактические работы на оборудовании сетей спутникового, эфирного цифрового, аналогового телевещания и радиовещания. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в пресс-службе компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства