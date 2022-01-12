На всей территории Казахстана введен критический уровень террористической опасности

Фото: facebook Сергей Алексеенок
Как стало известно, во всех регионах действуют режим антитеррористической операции.
Туристы, которые не могут вернуться в страну через аэропорт Алматы, перенаправляются в аэропорт Нур-Султана. Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом. В связи с этим АО "НК "КТЖ" совместно с акиматом города Нур-Султана организовал трансфер туристов до столичных вокзалов специальными автобусами. Билетные кассы на вокзалах будут работать круглосуточно", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
В настоящий момент все пассажирские поезда курсируют по расписанию и по всем направлениям Казахстана. На все поезда имеются в наличии ж/д билеты. Дефицита проездных документов (билетов) на поезда, выезжающих из Нур-Султана, нет. Более подробную информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и мобильные приложения "Билеты КТЖ" и Кaspi.kz", - отметили в пресс-службе.
Состав отправится из Алматы-2 сегодня, 12 января 2022 года в 22.25, и прибудет в Нур-Султан 13 января в 19.55. Завтра этот же поезд отправится обратно из столицы в 23.43", - сообщили в АО "НК "Казакстан темір жолы".
Мы не могли остаться в стороне от произошедших в стране трагических событий, разработав целый комплекс мер поддержки своих клиентов. Понимая всю ответственность перед нашими абонентами, топ-менеджмент компании принял беспрецедентное решение по предоставлению абонентам-физическим лицам скидки в размере 50% к ежемесячным платежам за январь текущего года на услуги", - подчеркнул Есекеев.
Понимаем, что введенный режим ЧП и последовавший за ним комендантский час в стране заставил всех казахстанцев оставаться дома. Чтобы как-то разнообразить досуг не только взрослых, но и детей в четырех стенах, я как отец это хорошо понимаю, мы озадачили своих специалистов в кратчайшие сроки разработать решение по обеспечению доступа к мультимедийным продуктам без интернета, и нам это удалось сделать через услугу TV+", - отметил Есекеев.
АО "ЕНПФ" уведомляет своих вкладчиков и получателей о том, что с 12 января 2022 года возобновляется очный режим обслуживания в отделении филиала в городе Алматы по адресу улица Шевченко, 80, а также прилегающих к Алматы центрах обслуживания в городах Есик, Капшагай, Каскелен, Отеген батыр, Талгар и в селе Узынагаш", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Принимая во внимание введенный режим чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан очный режим обслуживания вкладчиков/ получателей, а также работа call-центра Фонда в период до 19 января 2022 года включительно будет осуществляться с 09.00 до 16.00", - говорится в сообщении.
Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно", - отметил Ускенбаев на заседании правительства.
Составляются дефектные акты, проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию", - отметил министр.
По автодорогам республиканского значения ограничения движения для автотранспортных средств не имеется", — отметил Ускенбаев.
По развитию обрабатывающей промышленности до 2025 года регионами планируется запустить 429 проектов обрабатывающей промышленности на общую сумму 12,2 трлн тенге с созданием 93 тысяч новых постоянных рабочих мест", — доложил министр.
Взамен добровольных отчислений в виде льгот будут предоставляться месторождения для дальнейшей разработки и выпуска металлов", - доложил Ускенбаев.
Предлагается создание рабочей группы при правительстве с участием представителей гражданского общества для определения общественного объединения, которое выступит в качестве учредителя фонда, а также выработки механизмов реализации. Министерством здравоохранения будут внесены предложения по перечню лекарственных средств и расчеты предполагаемых затрат на лечение детей с орфанными заболеваниями из средств фонда", - сказала Гиният на заседании правительства.
Пока закрыты спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в данных регионах будет сообщено дополнительно", - сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах", - сказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Адил Кожихов.
Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?