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На жителя ВКО, спасшего птенца краснокнижной птицы, завели уголовное дело

04.10.2021, 12:36 148258
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ОКТЯБРЯ - Спасение краснокнижной птицы обернулось проблемами для владельцев одной из баз отдыха на востоке Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Житель Восточного Казахстана рассказал, что несколько лет назад они выходили неизвестного птенца, который оказался журавлем-красавкой. В итоге его обвиняют в удержании редкой птицы, возбуждено уголовное дело. 
 
Михаил Сохин - директор базы отдыха на самарском побережье Бухтарминского водохранилища. Вместе с отцом они стараются развивать туризм, привлекать гостей. Для своих юных посетителей открыли "живой уголок", но сейчас здесь только еноты и страусы. Полицейских к ним не подпустили, иначе пострадать могли сами сотрудники полиции. Совладать с огромными птицами непросто, делятся хозяева базы, и недоумевают, как из-за одного журавля могли у них могли забрать всех питомцев. Тем более, когда есть и документы, и прививки, сообщает телеканал "Хабар24"
 

Полицейские приехали без какого-либо уведомления бумажного, без звонка. Вообще, должны были приехать, забрать только одну птицу, журавля, а в итоге решили забрать всю живность. Получается, проникли на частную собственность, совершили вот это незаконное изъятие, не оставив никаких документов", - рассказал директор базы отдыха.

 
В полиции же отвечают, что дело в некомпетентности следователей. У них нет специального образования, чтобы понять, краснокнижная перед ними птица или нет. 
 

Следственная оперативная группа выехала на место происшествия, где был обнаружен ряд содержащихся животных и птиц. Животные и птицы были нами изъяты для определения, занесены ли они в Красную книгу. После получения заключения специалиста журавль-красавка, который относится к краснокнижным, был помещен в заповедник", - рассказал заместитель руководителя отдела полиции Кокпектинского района Акылбек Досымбетов.

 
Согласно информации, остальных питомцев вернули.
 
По словам сотрудницы базы Лидии Никифоровой, птенца им подбросили.
 

Он был у нас полудохлый, больной. Мы его из пипетки выкормили. Он вырос. Единственное, мы не знали, что это журавль. Он у нас почти как ручной был", - рассказала она.

 
Попытки вернуть птицу в природу пока не увенчались усппехом. Журавль постоянно возвращается в то место, которое считает своим домом. 
 
Уголовное дело еще открыто и тянется с июля. 
 

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