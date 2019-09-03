Начальник УП Аркалыка отстранен от работы за рукоприкладство к подчиненным

Костанай. 2 сентября. Kazakhstan Today - Начальник управления полиции Аркалыка временно отстранен от должности за рукоприкладство к подчиненным, передает Kazakhstan Today.
Видеоролик, на котором видно, как мужчина в гражданском воспитывает патрульных полицейских не только словами, но и руками и даже ногой, опубликовал сегодня пользователь Facebook Серик Тулекбаев. В комментарии к видео сообщается, что на нем зафиксированы действия начальника управления полиции Аркалыка, пишет "Наша газета".
По информации советника начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елены Кашариной, по данному факту ведется проверка.
В настоящее время в отношении начальника управления полиции Аркалыка Жениса Ахметова проводится служебное расследование, на период которого он отстранен от занимаемой должности приказом начальника департамента полиции. Кроме того, для выяснения обстоятельств произошедшего в подразделение выехала группа сотрудников во главе с заместителем начальника ДП по кадровой работе", - проинформировала Кашарина.
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