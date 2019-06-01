Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в июне 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"Начало лета ожидается жарким почти на всей территории Казахстана. Несмотря на высокий температурный фон, все же пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные на юге и юго-востоке республики. До 5 июня основной фон температуры прогнозируется в пределах +25+35 градусов по Цельсию, лишь на севере и местами в центре немного прохладнее +20+28 градусов по Цельсию", - сообщает РГП "Казгидромет".

В середине первой декады с северным циклоном пройдут дожди, местами сильные в северных, восточных и юго-восточных областях республики, в сопровождении с грозами, градом, порывистым ветром и шквалом. Неустойчивая погода сохранится до конца первой декады.

Температуры понизятся:

на севере, северо-западе, в центре и на востоке страны ночью до +2+7 градусов по Цельсию, днем до +12+23 градусов по Цельсию;

на юго-востоке ночью до +7+12 градусов по Цельсию, днем до +15+25 градусов по Цельсию;

на юге ночью до +10+15 градусов по Цельсию, днем до +20+28 градусов по Цельсию.

На западе и юго-западе, напротив, после кратковременного спада температуры вновь придет устойчивая жара.

Для июня характерно увеличение осадков в северных областях Казахстана и уменьшение в южных. Этот июнь не исключение. Возвраты дождливых дней со спадом температуры ожидаются: на большей части Казахстана в конце второй и начале третьей декады, а также в конце месяца, на западе в середине второй и третьей декадах.

В южных и западных регионах кратковременные дожди пройдут на фоне высоких температур.

В остальные дни июня по Казахстану ожидается +30+35 градусов по Цельсию, на юге местами до +39 градусов по Цельсию.

Вероятность прогноза составляет 75-80%.

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