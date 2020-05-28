Начальство полиции Алматы освобождено от должностей из-за ДТП на блокпосту

Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today - Глава Министерства внутренних дел Республики Казахстан принял строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы из-за дорожно-транспортного происшествия на блокпосту, унесшего жизни двух сотрудников полиции, передает Kazakhstan Today.

Причиной ДТП стали упущения в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших правонарушения и дисциплинарные проступки, сообщает Polisia.kz

По итогам служебной проверки приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в отношении девяти сотрудников из числа руководящего звена приняты меры дисциплинарного взыскания.

Освобождены от занимаемых должностей заместитель командира полка патрульной полиции ДП города Алматы подполковник полиции К. Сатаев, начальник Управления кадровой политики ДП Алматы полковник полиции О. Мырзабеков, начальник инспекции по личному составу ДП Алматы подполковник полиции А. Акылбеков.

Предупреждены о неполном служебном соответствии начальник местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции М. Саттаров (ранее занимавший должность командира полка), начальник управления собственной безопасности Алматы подполковник полиции С Кокрекбаев., заместитель начальника ДП Алматы полковник полиции А. Нашарбеков.

Строгие выговоры объявлены первому заместителю начальника ДП Алматы полковнику полиции Н. Алмасбекову, начальнику отдела ДП Алматы подполковнику полиции С.К. Азирбек.

Начальнику ДП Алматы генерал-майору полиции К. Таймерденову за недостатки в организации деятельности вверенного подразделения объявлен строгий выговор.

Каждый руководитель несет ответственность за своих подчиненных. Он обеспечивает соблюдение дисциплины и законности среди личного состава. Эта работа в департаменте полиции города Алматы не организована на должном уровне. В результате мы потеряли сразу двух сотрудников, один сотрудник получил тяжкие телесные повреждения. Для всех нас, особенно для родных и близких, это трагедия и невосполнимая утрата. Поэтому в отношении руководителей, допустивших это чрезвычайное происшествие, приняты соответствующие меры. Руководство МВД и впредь будет жестко требовать соблюдения служебной дисциплины, давать принципиальную оценку любым нарушениям сотрудников полиции и очищать свои ряды от тех, кто не хочет или не может работать в новых условиях", - подчеркнул глава МВД.





Напомним, утром 25 мая пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли. Третий пострадавший, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркобизнесу - старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым, доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь. Ему сделали трепанацию черепа, мужчина находится в тяжелом состоянии.

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