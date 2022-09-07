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Начисления казахстанским детям из Нацфонда будут производиться в долларах

06.09.2022, 14:17 27551
Начисления казахстанским детям из Нацфонда будут производиться в долларах
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что начисления казахстанским детям из Национального фонда будут производиться в долларах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Начисление будет проходить ежегодно. Инвестиционный доход за предыдущий год будет браться и распределяться по счетам, сообщает sputnik.kz
 

Получается, 1 января 2024 года детям начислят средства из дохода за 2023 год", - сказал министр в кулуарах правительства. 

 
Он также заявил, что для защиты от инфляции средства будут считать в долларах. 
 

3 тысячи долларов - это примерная сумма. Я так понимаю, вы ссылаетесь на цифры, которые озвучил пресс-секретарь президента. Сейчас это еще дополнительно подсчитывается, но нужно иметь в виду, что это для детей, которые будут в системе с рождения", - цитирует inform.kz Алибека Куантырова. 

 
По его словам, сумма начисления будет зависеть от возраста ребенка к 2024 году. 
 
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Руслан Желдибай рассказал, сколько денег смогут получить казахстанские дети из доходов Нацфонда к своему 18-летию. 
 

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В полиции рассказали, какие автомобили не попадут под легализацию

07.09.2022, 12:02 4741
В полиции рассказали, какие автомобили не попадут под легализацию
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Уполномоченными государственными органами и организациями формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях, а также вырабатываются механизмы ее проведения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К настоящему времени проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности по всем транспортным средствам, ввезенным в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Сведения по таким автомобилям обобщаются МВД для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.
 

Предварительно можно сказать, что кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября текущего года, под легализацию не попадут автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учетам, имеющие юридические или судебные обременения, не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации, с правосторонним расположением органов управления, а также автомобили, не прошедшие полную таможенную очистку либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов", - информирует Polisia.kz.

 
Также сообщается, что в целях исключения регистрации "криминального" автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации. 
 
Напомним, главой государства в послании народу Казахстана поручено провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября текущего года. Токаев подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию не должна превышать 200-250 тысяч тенге.
 

День Первого Президента могут исключить из госпраздников РК

07.09.2022, 11:04 6991
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса предлагают исключить из списка государственных праздников День Первого Президента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Предлагается определить празднование Дня Первого Президента - 1 декабря - по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - сказано в заключении к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры". 


Вместе с тем депутатами во исполнение поручения главы государства на заседании Национального курултая в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" внесены поправки, которые определяют 25 октября национальным праздником - Днем Республики и устанавливают 16 декабря - День Независимости как государственный праздник. 
 

Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе ArtSport

07.09.2022, 10:50 7966
Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе ArtSport
АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - В Алматы состоялось заседание рабочей группы, созданной по итогам встречи 2 сентября родителей, членов ассоциации поставщиков ArtSportEdu и сотрудников городского акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе обсуждения были рассмотрены проблемные вопросы финансирования программы и выявленные акиматом недоработки действующей платформы artsport.edu.kz.
 
Как сообщили в городском акимате, по итогам встречи приняты следующие решения:
 
1) настоятельно рекомендовать маслихату города Алматы рассмотреть вопрос выделения средств для погашения образовавшейся кредиторской задолженности перед поставщиками государственного спортивного и творческого заказа;
 
2) пригласить на обсуждение разработчика системы - директора ТОО SoftDeCo С. Алабугина и/или уполномоченное лицо в Алматы для устранения выявленных акиматом города недоработок платформы artsport.edu.kz.

Напомним, в акимате Алматы заявили о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования "АртСпорт".

Активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в среду

07.09.2022, 07:58 10936
Какая погода ожидается в Казахстане в среду
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере Казахстана пройдут дожди с грозами, на севере - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра, днем на севере - град, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге и востоке Абайской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Днем на большей части Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей, на севере, юге Алматинской области, на западе, севере и юге Жамбылской области сохраняется сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 18-20 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 33-35 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 36-38 тепла.
 
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в девяти областях. 
 

Заморозки, гроза, жара - штормовое предупреждение объявили в девяти областях

06.09.2022, 21:25 18801
Заморозки, гроза, жара - штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 7 сентября ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
7 сентября ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, юге области 15-20 метров в секунду, в северной половине области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
6 сентября в Актюбинской области ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
7 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
7 сентября на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.
 
7 сентября днем на севере, западе Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября на северо-западе Северо-Казахстанской области ночью ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на юге, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
7 сентября на севере, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 

Еще один детеныш появился на свет в зоопарке Алматы

06.09.2022, 17:46 21891
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В алматинском зоопарке еще одно пополнение. В конце июля там появился на свет жеребенок лошади Пржевальского, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео с жеребенком опубликовал Instagram-паблик зоопарка. 
 
"Представляем вам еще одно подросшее пополнение в нашем зоопарке - жеребенок лошади Пржевальского. Напомним, что на сегодняшний день это самый редкий вид диких азиатских лошадей, которые живут на земле с доисторических времен", - сообщает пресс-служба зоопарка. 

В ней подчеркнули, что лошади, открытые в 1878 году русским географом и исследователем Николаем Пржевальским в Средней Азии, сохранились только благодаря зоопаркам. 
 

Лошадь Пржевальского занесена не только в Красную книгу Казахстана, но и в мировую", - напомнили в зоопарке. 

 

Это девочка, которую назвали Кармэла. Она родилась 30 июля. Ее отца зовут Бурабай, а мать - Жуманкул. Малышка растет веселой, игривой и с отменным аппетитом. Желаем маленькой Кармэле крепкого здоровья и долгих лет жизни!" - сообщается в посте.



Ранее сообщалось, что в алматинском зоопарке появился на свет детеныш жирафа. 
 

 

В Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших

06.09.2022, 15:18 25981
В Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших
Фото: скрин из видео
КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших от лесных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Наша газета", площадь под строительство 91 дома выделили на окраине районного центра - в поселке Аулиеколь. 
 

Сегодня есть постановление правительства, чтобы людей переселяли в районный центр. У нас есть срок в 2,5 месяца. За это время мы должны качественно построить дома и заселить людей", - заявил первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов. 

 
Отмечается, что к работе привлечены крупные строительные компании Костанайской области. Специальный конкурс для определения подрядчика не проводили. 
 

Это чрезвычайное положение, здесь не проходят конкурсы. Если проводить конкурс, то он будет идти несколько месяцев. Не успеем. Сроки очень сжатые - 2,5 месяца. Самое главное, чтобы построили качественные дома по 100 квадратных метров. Поэтому здесь будут работать крупные компании", - пояснил замакима. 

 
По данным издания, дома будут строить по проекту, который был реализован во время наводнения в Мактаарале. 

 
Ранее сообщалось, что для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области построят 91 дом. 

 

Некоторые казахстанские школы и больницы пока не готовы к отопительному сезону

06.09.2022, 12:48 26351
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев представил премьер-министру РК Алихану Смаилову информацию о проведении подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Каирбек Ускенбаев в ходе заседания правительства сообщил, что для качественной и своевременной подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов министерством утвержден план работы, в соответствии с которым акиматам необходимо было до 1 сентября обеспечить 100-процентную готовность объектов образования, а до 15 октября завершить подготовку всех объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, жилых домов и обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники. 
 

К 1 сентября подготовлено 99% объектов образования. Неподготовленными пока остаются 25 зданий в столице, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Кроме этого, на данный момент уже подготовлено 98% объектов здравоохранения, 88% жилых домов, 97% автономных котельных, 94% тепловых сетей, 86% сетей водоснабжения и водоотведения", - проинформировал министр. 

 
По его словам, акиматам ряда регионов, в особенности новообразованных областей, необходимо усилить меры по своевременной подготовке инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилья к отопительному сезону. 
 

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