Надо ли налогоплательщикам новых областей проходить перерегистрацию, ответили в КГД

АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - В Алматы накаляются конфликты между горожанами и застройщиками на почве уплотняющей застройки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители ЖК "Alatau City" в Алматы жалуются на застройщика, который, по их словам, не выполнил обещания. На месте запланированного торгового центра застройщик решил возвести сразу две высотки. Строительство новых домов рядом с ЖК "Alatau City" уже началось, и это сразу же вызвало среди жильцов бурю негодования. Когда они покупали квартиры, застройщик обещал, что на этом месте будет торговый центр. Но теперь тут скоро вырастут высотки, сообщает телеканал "Хабар 24"

Спустя 3 года оказывается, что застройщик решил сделать перепланировку, не уведомив об этом жителей, нарушив пункты статьи закона, не собрав подписи, не сделав согласования, перепланировал план и решил здесь построить два 12-этажных дома. Уже роется котлован", - рассказала жительница ЖК "Alatau City" Нургуль Атамкулова.

В двух высотках предусмотрено 216 квартир. По примерным подсчетам жильцов, это еще около 800, а то и тысячи человек. Это повлечет очереди в поликлинике, дефицит парковочных мест, игровых площадок, детских садов, школ. В имеющейся рядом школе дети учатся в три смены, утверждают жильцы.

Ожидаемые проблемы они описали в своих обращениях в местный акимат и даже в администрацию президента.

Мнения жителей были учтены, и нами было уведомление выдано на данную компанию, чтобы заново пересмотреть и согласовать, общественные слушания сделать с местными жителями данного микрорайона. В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены", - заверил заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики Еркебулан Сембаев.

По его словам, в перспективе в этом густонаселенном районе предусмотрено строительство семи школ. Одна уже строится. Другую начнут в следующем году.

Но люди считают, что власти сначала должны произвести расчеты и обеспечить население необходимой инфраструктурой, а уж потом давать разрешение на строительство.

А сегодняшнее положение дел горожане считают просто недопустимым.

По поручению президента в Алматы действует запрет на уплотняющую застройку. В связи с чем в Алматы приостановлены работы на 19 участках. Тем не менее конфликты на почве уплотняющей застройки в мегаполисе все еще имеют место.

Против очередных "человейников" выступают жители частного сектора на пересечении улицы Шолом Алейхема и проспекта Аль-Фараби, где их дома от новостроек отделяют всего 2 метра. Вынуждены были провести пикет и жильцы на проспекте Достык. Там планировалось возведение ЖК на земельном участке, некогда изъятом у Республиканского центра акушерства и гинекологии.

Затяжное противостояние идет между жильцами и застройщиками на пересечении крупных городских магистралей Абая и Розыбакиева.

И таких точек в городе немало. Люди жалуются на нехватку кислорода, парковок, прогулочных зон, дворовых площадок и социальных объектов.





Напомним, 11 июня митинг против массовой застройки в Алматы привел к гибели человека.





В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.





Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова.





Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.





В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.





Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.



