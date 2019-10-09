Находясь в тюрьме мужчина обманул граждан на 80 млн тенге

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Находясь в колонии мужчина обманул 200 граждан Казахстана на 80 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в районном суде №2 Алматинского района, отбывая в 2017 году в учреждении уголовно-исполнительной системы наказание в виде лишения свободы за совершение мошеннических действий, мужчина вступил в предварительный сговор с другим лицом, совместно с ним отбывавшим лишение свободы в том же учреждении, а также со своей супругой и другими лицами, возложив на супругу обязанности по созданию ТОО "Кредитное товарищество "Жилсоцкредит", на остальных обязанности по вступлению в товарищество в качестве учредителя, офис-менеджера по разъяснению гражданам условий работы компании.

Для имитации законной деятельности компании были разработаны привлекательные для социально уязвимых слоев населения программы по предоставлению кредитов по выгодным условиям.

В период с 2017 года по 2018 год указанные лица обманным путем вовлекали многочисленных граждан в разных регионах Казахстана в участие в мнимых программах, заключали договоры о паевом взносе и внесении пайщиком в качестве паевого взноса денежных средств в размере 124 560 тенге, а также заключили договоры доверительного управления по внесению денежных средств на "депозит" на различные суммы.

Потерпевшие верили в программу социального кредитования, а также получения ставки вознаграждения по выгодным условиям и вносили деньги на расчетный счет компании в различных суммах путем перечисления через банк второго уровня.

"После поступления денег на расчетный счет компании, они продолжали убеждать граждан о возможности получения в ближайшее время суммы займа или ставки вознаграждения по депозитным вкладам, поэтому для придания видимости работы инвестиционной программы, некоторым из них перечислялись бонусы из денежных средств, внесенных другими вкладчиками. От преступных действий вышеуказанных лиц пострадало более 200 граждан Казахстана на общую сумму более 80 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Приговором районного суда №2 Алматинского района С. осужден на 13 лет лишения свободы, остальные фигуранты уголовного дела получили от 6 до 7 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства